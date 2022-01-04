ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВСТУПИЛ В СИЛУ ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС НА ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ


16:03 04.01.2022

С 1 января 2022 г. вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», который был принят в сентябре 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, документ устанавливает правила обращения газа на рынке Союза, согласно которым каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации: сведениями об изготовителе, нормативными и фактическими значениями показателей газа, результатами лабораторных испытаний, единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

В техрегламенте установлены единые для применения и исполнения требования к показателям безопасности следующих видов газа: подготовленного к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленного и коммунально-бытового назначения; компримированного, подготовленного для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженного после специальной подготовки и используемого в качестве топлива.

Требования касаются в том числе содержания сероводорода, кислорода, диоксида углерода, а также меркаптановой и общей серы, механических примесей.

Подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента осуществляется в форме декларирования и обеспечивается применением стандартов, включенных в перечень стандартов на методы исследований (испытаний).

Для планомерного перехода к новым единым требованиям решением коллегии комиссии № 39 от 19 марта 2019 г. установлены переходные положения, действие которых завершается 1 июля 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2022
валюта курс
EUR 2.9022
USD 2.5590
RUB 3.4379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9090 +0.0068
USD 2.5741 +0.0151
RUB 3.4415 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9200
USD 2.5750 2.5820
RUB 3.4280 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 84.6600 85.0800
USD/RUB 74.9000 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте