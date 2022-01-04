С 1 января 2022 г. вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», который был принят в сентябре 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, документ устанавливает правила обращения газа на рынке Союза, согласно которым каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации: сведениями об изготовителе, нормативными и фактическими значениями показателей газа, результатами лабораторных испытаний, единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

В техрегламенте установлены единые для применения и исполнения требования к показателям безопасности следующих видов газа: подготовленного к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленного и коммунально-бытового назначения; компримированного, подготовленного для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженного после специальной подготовки и используемого в качестве топлива.

Требования касаются в том числе содержания сероводорода, кислорода, диоксида углерода, а также меркаптановой и общей серы, механических примесей.

Подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента осуществляется в форме декларирования и обеспечивается применением стандартов, включенных в перечень стандартов на методы исследований (испытаний).

Для планомерного перехода к новым единым требованиям решением коллегии комиссии № 39 от 19 марта 2019 г. установлены переходные положения, действие которых завершается 1 июля 2023 г.