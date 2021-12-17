Банк Азии (ЗАО) присоединился к расчетно-платежной инфраструктуре Евразийского банка развития (ЕАБР) и открыл корреспондентские счета.

Использование платформы ЕАБР способствует интеграции национальной платежной инфраструктуры Кыргызской Республики с платежной инфраструктурой других стран — участниц ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, созданная расчетная инфраструктура успешно функционирует с учетом особенностей национальных платежных систем стран-участниц и является инструментом, способствующим более активному использованию национальных валют в трансграничных расчетах. В настоящее время пользователями платежной инфраструктуры ЕАБР являются 75 участников из всех 6 государств — членов Банка, среди которых представлены центральные и национальные банки (регуляторы), коммерческие банки, биржи, депозитарии стран ЕАЭС и международные финансовые организации.

«Использование расчетно-платежной инфраструктуры ЕАБР позволит Банку Азии производить платежи в национальных валютах Армении, Беларуси, Казахстана и России, в том числе с их прямой конвертацией. Доступ к платежной инфраструктуре ЕАБР повышает безопасность транзакций за счет их осуществления через национальные платежные системы, минимизирует количество банков-посредников, снижает транзакционные издержки», — отметил и. о. руководителя Дирекции по финансовым и расчетным сервисам ЕАБР Николай Кузнецов.

ЕАБР — участник национальных платежных систем Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, имеет корреспондентские счета в центральных банках всех стран-участниц, прямой доступ к валютным торгам на локальных биржах, выполняет функцию маркетмейкера по валютным парам национальных валют.

В 2020 году Банк прошел сертификацию по международному стандарту ISO 27001:2013, подтвердив таким образом, что система управления информационной безопасностью в ЕАБР распространяется на расчетно-клиринговое обслуживание.