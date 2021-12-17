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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО САХАРУ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ


09:58 20.12.2021

ЕЭК и Международная организация по сахару подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали 16 декабря в режиме видеоконференции министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян и исполнительный директор Международной организации по сахару (МОС) Хосе ОРИВЕ.

«Мы выходим на горизонты практического взаимодействия наших организаций для выработки действенных мер по развитию общего рынка сахара и сахаросодержащей продукции», – подчеркнул Артак Камалян.

Как сообщает ЕЭК, меморандум определяет основные направления и мероприятия сотрудничества. Комиссия и Международная организация по сахару будут, в частности, обмениваться информацией и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес; проводить консультации, семинары, совместные заседания, конференции, круглые столы и другие мероприятия. Кроме того, планируется готовить совместные доклады, аналитические и иные материалы.

Взаимодействие комиссии с МОС позволит выстроить долгосрочный диалог между представителями государств Евразийского экономического союза, ЕЭК и стран-участниц МОС.

Международная организация по сахару (МОС) создана в 1937 году. Содействует расширению международного сотрудничества по производству, потреблению и обращению сахара, а также в сопутствующих областях в соответствии с Международным соглашением по сахару. На 87 стран-участниц МОС приходится порядка 90% мирового производства, около 70% потребления, более 40% импорта и свыше 90% экспорта сахара.
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