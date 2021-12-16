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ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ НА САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ


16:16 16.12.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок оформления электронных паспортов на самоходные машины и другие виды техники, а также в порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей транспортных средств, осуществляющих оформление электронных паспортов на самоходные машины.

Как сообщает ЕЭК, у производителей отдельных видов самоходных машин, не являющихся объектами регулирования союзных регламентов и не предназначенных для использования на дорогах общего пользования (аэродромные машины, самоходные лесные мульчеры, ратраки и внедорожные большегрузные транспортные средства), появилась возможность оформлять до 31 декабря 2022 года электронные паспорта на свою продукцию при отсутствии обязательного документа об оценке соответствия.

Также изменения упростили оформление электронного паспорта на самоходные машины, ввозимые физическими лицами для личного пользования.

Изменения подготовлены комиссией совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС на основе правоприменительной практики и направлены на урегулирование вопросов заполнения электронных паспортов самоходных машин.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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