Белорусская нотариальная палата (БНП) станет базовой организацией в сфере нотариата в СНГ. С такой инициативой выступала белорусская сторона на заседании Совета министров юстиции государств-участников СНГ, которое состоялось в пятнадцатый раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БНП, предложение было поддержано зарубежными коллегами. Придание такого статуса Белорусской нотариальной палате будет способствовать расширению международных связей, изучению и внедрению передового иностранного опыта, и в целом – укреплению института нотариата в нашей стране.

Совет министров юстиции принял решение просить Исполнительный комитет СНГ организовать экспертную проработку проекта Положения о базовой организации в сфере нотариата.

В целом руководители юридических ведомств на заседании обменялись информацией о новых подходах к проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, о роли министерств юстиции в правовом просвещении и повышении правовой культуры граждан, а также о совершенствовании нотариальной деятельности в государствах-участниках СНГ.

С белорусской стороны во встрече принял участие министр юстиции Сергей Хоменко, нотариат Беларуси представила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.