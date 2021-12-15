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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БЕЛАРУСЬ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ЯБЛОК ИЗ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЭМБАРГО ИЗ ЕС


11:38 16.12.2021

Сразу после объявления Беларусью эмбарго на поставки плодоовощной продукции и других продуктов питания из стран Еврросоюза, начиная с 1 января 2022 года, увеличился импорт яблока из Украины. Об этом сообщает аналитическая платформа плодоовощного бизнеса Еast-fruit.

Аналитики отмечают, что рынок Украины заметно оживился после введения Беларусью эмбарго. Сразу в нескольких сегментах рынка было отмечено резкое повышение спроса, наиболее существенное - на рынке яблока.

«Ежегодно Польша поставляла на рынок Беларуси не менее 120 тыс. тонн яблока, а в годы, когда реэкспорт яблока в Россию был особенно активным, даже более 500 тыс. тонн. С другой стороны, это несколько усугубляет перспективы диверсификации экспорта и может привести к замедлению перехода Украины на более современные технологии выращивания и более востребованные в мире сорта яблока», - пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По его мнению, это, конечно же, плохая новость для рынка Польши, где цены на качественное яблоко сорта «Айдаред» уже упали до уровня цен промышленного яблока.

Эксперты считают, что на фоне роста спроса цены на яблоко даже таких мало востребованных в последние годы сортов, как «Ренет Симиренко» и «Айдаред», могут в Украине вырасти. Кстати, возрос спрос и на яблоко из Молдовы, и именно это является главным фактором роста цен на яблоко в последнее время.

«Кооперативная торговая платформа Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) отмечает резкий всплеск спроса со стороны сетей супермаркетов из Республики Беларусь на украинское яблоко. На сегодня мы уже подписали договора с пятью разными сетями супермаркетов, которые готовы покупать украинское яблоко для самых разных сегментов - от доступного до премиального», - рассказал представитель торговой платформы УПОА Александр Пахно.

Он пригласил аграриев присоединяться к платформе для выполнения дополнительных объемов поставок.
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