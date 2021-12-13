Экспорт электроэнергии в ноябре по сравнению с октябрем уменьшился на 46,8% - до 131,2 млн кВт-ч, а импорт составил 242,2 млн кВт-ч. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Суммарный объем импорта электроэнергии в ноябре 2021 года составил 242,2 млн кВт-ч, что в 1,8 раза больше, чем экспорт... Экспорт электроэнергии в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем уменьшился на 46,8%, до 131 ,2 млн кВт-ч. Снижение объемов экспорта произошло и с ОЭС Украины, и с "острова Бурштынской ТЭС", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, с «острова Бурштынской ТЭС» экспорт уменьшился на 31,8% – до 130,4 млн кВт-ч. Больше всего снизились поставки в Словакию – на 53,2%. В Румынию экспорт снизился на 37,8% и Венгрию – на 20,1%.

Из торговой зоны «ОЭС Украины» экспорт в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем снизился в 69 раз – до 0,8 млн кВт-ч. Так, в Польшу экспорт электроэнергии не осуществлялся (в октябре — 52,4 млн кВт-ч), а в Молдову уменьшился в 3,9 раза.

Укрэнерго отмечает, что за 11 месяцев 2021 года больше всего было экспортировано электроэнергии в Венгрию – 1 411 млрд кВт-ч (44,7% от общего объема) и Польшу – 777,7 млн кВт-ч (24,6%). Еще 559,5 млн кВт-ч было экспортировано в Румынию (17,7%), 248 млн кВт-ч - в Словакию (7,9%) и 161 млн кВт-ч - в Молдову (5,1%).

При этом импорт электроэнергии в ноябре осуществлялся только из двух стран — Словакии в «остров Бурштынской ТЭС» (18,7 млн кВт-ч) и Беларуси в «ОЭС Украины» (223,44 млн кВт-ч). В Укрэнерго заметили, что объем импорта электроэнергии в ноябре 2021 года был больше, чем суммарно за март - октябрь 2021 года (242,2 млн кВт-ч против 236,9 млн кВт-ч).

По итогам 11 месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии в 2,5 раза превысил объем импорта — 3,157 млрд кВт-ч против 1,257 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, экспорт электроэнергии в октябре по сравнению с сентябрем уменьшился на 19% - до 246,6 млн кВт-ч, а импорт в течение месяца не осуществлялся.