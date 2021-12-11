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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПРЕВЫСИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОШЛОГО ГОДА


17:17 13.12.2021

По итогам девяти месяцев 2021 года доходы бюджетов всех государств-членов ЕАЭС превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает ЕЭК, Кыргызстан и Россия вышли на профицит бюджета. В Армении и Беларуси доходная часть республиканского бюджета составила более четверти от ВВП.

В структуре доходов стран ЕАЭС НДС составил от 23,5% до 42,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности в Союзе варьировались от 5,2% (Армения) до 18,6% (Беларусь). В структуре расходов республиканских бюджетов сохраняются высокие показатели на содержание государственных служб общего назначения (до 52% в Беларуси) и социальную защиту (до 33% в Армении).

В большинстве стран Союза доля статей социальной направленности в расходах консолидированного
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