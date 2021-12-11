Евразийский банк развития (ЕАБР) окажет техническое содействие при подготовке инвестиционного проекта по созданию трехмерной (3D) геоинформационной системы в 17 крупных городах Республики Казахстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, за счет средств Фонда технического содействия банка (ФТС ЕАБР) будет профинансировано полное консультативное сопровождение проекта, консультант по проекту — ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори».

Предоставляемое техническое содействие Банка включает в себя подготовку проектной документации и применение компетенций ЕАБР совместно с консультантом с применением механизма государственно-частного партнерства.

Трехмерная географическая информационная система — это технология, предлагающая совершенно иной способ создания и использования суперкарты, с помощью которой можно выполнять сложное планирование и анализ. Геоинформационная система позволит осуществить функциональное зонирование земельных участков, создать единую электронную карту земель, объектов недвижимости, дорог (цифровой Генеральный план города) в 3D- и 2D- формате. Трехмерная модель города будет представлена с реалистичными текстурами и точной фактической геометрией объектов, а также будут размещены тематические карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры городов. Одной из главных особенностей данной системы является возможность создания единой карты инженерных сетей города, которая позволит минимизировать риски аварийных ситуаций и несогласованность действий коммунальных служб.

В геоинформационном центре в формате 2D и 3D будет отображена полная статиститика по объектам городов с паспортами. На основе векторных цифровых 3D-моделей могут быть проведены точные расчеты расстояний, объемов насыпи, ревизия земель, границы участков, целевое назначение объектов.

На сегодня подобные геопорталы городов отсутствуют в Казахстане. Трехмерная геоинформационная система реализована только в Нур-Султане (концепция Smart City). В соответствии с задачей по созданию «умных» городов общенационального приоритета сбалансированного территориального развития Указа Президента Республики Казахстана от 26 февраля 2021 года № 521 поручено продолжить реализацию концепции Smart City в городах страны на основе эталонного стандарта, учитывающего опыт Нур-Султана и других мировых мегаполисов, с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами.

«Техническое содействие в рамках финансирования инвестиционных проектов — одно из важных направлений работы ФТС ЕАБР, который позволяет подготовить их к финальной реализации. Качество проработанности, подготовленности проекта является краеугольным при финальной реализации. Ожидаемый результат от проекта для Банка — это заключенный договор ГЧП между государственным партнером и частным партнером. Геосистема повысит эффективность работы городских служб и создаст условия для перехода на «умные» технологии, применение которых позитивным образом скажется на ежедневной жизни городов и повысит качество жизни населения в них», - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Ранее президент Казахстана в рамках международного технологического форума Digital Bridge в октябре 2021 года поручил полностью оцифровать процедуру выделения земельных участков, а также ускорить работу по созданию единого кадастра недвижимости.