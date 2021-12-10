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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПОДПИСАН ПАКЕТ ПОПРАВОК В ДОГОВОР О ЕАЭС


18:08 10.12.2021

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 10 декабря главы государств Евразийского экономического союза подписали «II Большой протокол», включающий изменения в договор о ЕАЭС.

«Работа над «II Большим протоколом» велась с 2017 года. Всего в документ включено 139 поправок, которые направлены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, снятие имеющихся ограничений, приведение к единообразию используемой в Договоре терминологии, наделение комиссии рядом полномочий и реализацию мероприятий Стратегии-2025», - отметил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

Так, например, во «II Большой протокол» включены изменения в статью 97 договора о ЕАЭС «Трудовая деятельность трудящихся государств – членов». В частности, исключаются действующие ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве Союза. Также в числе изменений – возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства.

Как сообщает ЕЭК, в договор о ЕАЭС включена статья 29 «Государственный контроль (надзор) на таможенной границе Союза», которая определяет порядок осуществления такого контроля.

В право Союза внедряется механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов международных договоров в рамках ЕАЭС, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, а также оценки фактического воздействия принятых решений Комиссии, которые оказывают влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.

Уточняется порядок уплаты косвенных налогов при импорте товаров, приобретенных налогоплательщиком у физического лица другого государства Союза, а также закрепляют механизм взимания НДС при оказании услуг между головным офисом и его филиалом, находящимися в разных государствах ЕАЭС.

Кроме того, документом предлагается наделить комиссию полномочиями в части специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
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