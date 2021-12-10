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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОДОБРЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ В ЕАЭС НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК


17:01 10.12.2021

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 10 декабря главы государств Евразийского экономического союза приняли решение подписать соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Как сообщает ЕЭК, соглашение сформирует систему отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб, что позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах Союза и повысить транзитную привлекательность государств-членов, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории ЕАЭС.

Отслеживать будут товары, перемещаемые по территориям двух и более государств-членов в рамках таможенного транзита, санкционные товары, алкоголь и табак в рамках взаимной торговли, а также иные товары, включенные при необходимости в отдельный перечень, сформированный Комиссией на основании предложений государств ЕАЭС. Соглашение определяет случаи и порядок применения навигационных пломб, объекты отслеживания, виды транспорта, участников отслеживания, основы информационного взаимодействия.

Также предусмотрена компетенция Комиссии определять перечень товаров, в отношении которых отслеживание применяться не будет (например, живые животные, грузы, перевозимые насыпью и др.).

Документ охватывает автомобильные и железнодорожные перевозки.

Отслеживание перевозок по территории стран Союза на всем пути следования будет осуществлять национальный оператор государства-члена, на территории которого начинается такое отслеживание. Он обеспечит передачу необходимой информации контролирующим органам государств-членов.

Соглашением предусмотрено поэтапное введение отслеживания по категории товаров и видам транспорта. Это обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым условиям.

Для полноценной работы документа потребуется принять 28 актов Комиссии, определяющих технические требования к пломбам, состав сведений, единые меры защиты информации и т.д.

Механизм отслеживания с использованием навигационных пломб является одним из элементов единой системы таможенного транзита в Союзе, работа над совершенствованием которой ведется в рамках реализации Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года.
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