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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КАМАЗ ПРЕДЛОЖИЛ БЕЛОРУССКИМ ПАРТНЕРАМ СОВМЕСТНО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА


11:21 10.12.2021

Евразийская экономическая комиссия намерена поддерживать кооперацию предприятий стран Евразийского экономического союза в автомобилестроении, в том числе производство транспорта с электрическими двигателями. Об этом заявил заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Николай Рогожник во время деловой поездки на одно из ведущих российских предприятий отрасли – ПАО «КамАЗ».

Как сообщает ЕЭК, делегация комиссии посетила ряд производственных площадок: автомобильный завод, завод двигателей, Научно-технический центр, а также совместное предприятие КамАЗа по выпуску автомобильных компонентов – ООО «ЦФ Кама». В поездке также приняли участие представители государственных органов, научных организаций и промышленных предприятий Беларуси.

В рамках визита состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества российских и белорусских автопроизводителей, включая производство на территории Союза транспортных средств с электрическими двигателями.

Заместитель генерального директора КамАЗа – директор по развитию Ирек Гумеров сообщил участникам делегации о планах предприятия по производству электромобилей и предложил белорусским партнерам совместно создавать условия для развития электротранспорта.

По предложению заместителя министра промышленности Республики Беларусь Дмитрия Харитончика стороны договорились сформировать перечень комплектующих для электротранспорта, чтобы затем белорусские предприятия проработали вопрос их локализации.
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