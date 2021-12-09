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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ВЫХОДИТ НА РЫНОК УЗБЕКИСТАНА
17:38 09.12.2021
Евразийский банк развития (ЕАБР) и АКБ Tenge Bank подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации сделок в рамках казначейской деятельности и сотрудничества на финансовом рынке Узбекистана.
Соглашение о сотрудничестве, в рамках визита делегации ЕАБР в Ташкент, подписали заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев и председатель правления Tenge Bank Талгат Аюпов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в соответствии с документом стороны намерены развивать сотрудничество по казначейским операциям и корреспондентским отношениям. Соглашение предусматривает и оказание содействия ЕАБР в организованных торгах на Узбекской республиканской валютной бирже.
ЕАБР и АКБ Tenge Bank также подписали договор об общих условиях проведения межбанковских сделок на валютном и денежном рынках.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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