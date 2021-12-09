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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 9%
15:19 09.12.2021
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых.
Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение направлено на «нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%».
«В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по монетарной политике», - говорится в сообщении.
Следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 20 января 2022 года.
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