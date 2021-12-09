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НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 9%

15:19 09.12.2021 Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение направлено на «нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%». «В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по монетарной политике», - говорится в сообщении. Следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 20 января 2022 года.