Коллегия Евразийской экономической комиссии 7 декабря утвердила изменения, направленные на расширение практики использования декларации на товары для экспресс-грузов (ДТЭГ) и упрощение перемещения экспресс-грузов.

Сейчас ДТЭГ, применяемая в отношении экспресс-грузов, может использоваться в отношении товаров стоимостью не более 200 евро в эквиваленте. Изменения увеличивают такой предел до 1000 евро в эквиваленте.

Как сообщает ЕЭК, решение в отношении экспорта и других процедур, не сопряженных с уплатой пошлин и налогов, планируется к вступлению в силу по истечении 30 календарных дней с момента его опубликования – в январе 2022 года.

В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, изменения начнут действовать после 1 апреля 2023 года. Это обусловлено необходимостью доработки информационных систем таможенных органов для обеспечения информационного обмена между таможенными службами государств-членов.

«Эти изменения, по нашему мнению, будут способствовать расширению практики применения этой упрощенной формы декларации, в том числе в отношении экспорта, увеличению скорости совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. – Изменения корреспондируются с международными стандартами, в частности стандартами Всемирной таможенной организации».