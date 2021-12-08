Власти планируют присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E до 2023 года. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, открывая вместе с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем украино-хорватский бизнес-форум в Киеве.

“Чрезвычайно важный, наверное, один из главных приоритетов – это присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. Присоединение Украины к ENTSO-E до 2023 года. Мы прошли все технические аудиты. Сегодня остается политическая воля”, – сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

Он призвал Хорватию и другие страны Европейского Союза поддержать украинское государство в этом направлении, ведь это путь к энергетической независимости как Украины, так и ЕС.

По его словам, правительство Украины предпринимает активные шаги по стабильной поставке энергоносителей.

Как сообщалось, ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Организация была создана в 2009 году и в настоящее время объединяет 43 оператора из 36 стран.