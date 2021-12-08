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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВВЕЛА АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БЕЛАРУСИ
14:08 08.12.2021
Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину по ставке 35,41% на импорт в Украину теплоизоляционных материалов из Беларуси. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«По результатам проведенного антидемпингового расследования относительно импорта теплоизоляционных материалов комиссия установила наличие оснований для применения антидемпинговых мер сроком на 5 лет. Ставка пошлины для ОАО «Гомельстройматериалы» и для других производителей и экспортеров из Беларуси составит 35,41%, а для производителей и экспортеров из России — 76,38%», - говорится в сообщении ведомства.
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