Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину по ставке 35,41% на импорт в Украину теплоизоляционных материалов из Беларуси. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«По результатам проведенного антидемпингового расследования относительно импорта теплоизоляционных материалов комиссия установила наличие оснований для применения антидемпинговых мер сроком на 5 лет. Ставка пошлины для ОАО «Гомельстройматериалы» и для других производителей и экспортеров из Беларуси составит 35,41%, а для производителей и экспортеров из России — 76,38%», - говорится в сообщении ведомства.