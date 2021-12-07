ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОГРАНИЧЕНИЯ НА БЕЛОРУССКИЙ ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ


12:12 08.12.2021

Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной.

Соответствующее решение опубликовано в газете "Урядовый курьер" и, соответственно, вступило в силу.

Как пишет "Европейская правда", это решение не имеет отношения к политическим санкциям против режима Лукашенко. Оно было принято по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром" и с самого начала вызвало критику юристов.

В ответ Минск объявил о введении лицензирования украинских товаров, в список которых попали традиционные группы украинского экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво. Требования лицензирования привели к вытеснению указанных украинских товаров с белорусского рынка.

По данным "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.

Однако не исключено, что это соглашение не приведет к улучшениям для украинских экспортеров. Одновременно в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, введших санкции против Беларуси. Впрочем, по словам собеседника издания, близкого к правительству, Беларусь гарантирует "разграничение политических санкций с торговыми отношениями". Это означает, что Минск гарантирует отмену ограничений для украинского экспорта. В противном случае, добавил собеседник "ЕвроПравды", у Киева есть возможность оперативно вернуть 35-процентную защитную пошлину.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2021
валюта курс
EUR 2.8758
USD 2.5486
RUB 3.4345
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8758 +0.0057
USD 2.5486 +0.0051
RUB 3.4345 -0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8690 2.8730
USD 2.5410 2.5450
RUB 3.4400 3.4550
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1300
EUR/RUB 83.0400 83.3000
USD/RUB 73.7000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте