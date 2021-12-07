Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной.

Соответствующее решение опубликовано в газете "Урядовый курьер" и, соответственно, вступило в силу.

Как пишет "Европейская правда", это решение не имеет отношения к политическим санкциям против режима Лукашенко. Оно было принято по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром" и с самого начала вызвало критику юристов.

В ответ Минск объявил о введении лицензирования украинских товаров, в список которых попали традиционные группы украинского экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво. Требования лицензирования привели к вытеснению указанных украинских товаров с белорусского рынка.

По данным "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.

Однако не исключено, что это соглашение не приведет к улучшениям для украинских экспортеров. Одновременно в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, введших санкции против Беларуси. Впрочем, по словам собеседника издания, близкого к правительству, Беларусь гарантирует "разграничение политических санкций с торговыми отношениями". Это означает, что Минск гарантирует отмену ограничений для украинского экспорта. В противном случае, добавил собеседник "ЕвроПравды", у Киева есть возможность оперативно вернуть 35-процентную защитную пошлину.