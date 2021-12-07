За 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,547 млрд кубометров газа из стран Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

«За 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,547 млрд кубометров газа, экспорт и реэкспорт составил 2,207 млрд кубометров», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что импорт газа в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 92%, или на 143 млн кубометров. Источником импорта стала Венгрия, из которой было поставлено 11,6 млн кубометров газа путем виртуального реверса.

Экспорт и реэкспорт газа в ноябре выросли на 21% по сравнению с октябрем и составили 578,5 млн кубометров. В Венгрию было экспортировано 314,2 млн кубометров газа, в Словакию – 181,4 млн кубометров, в Польшу – 76,9 млн кубометров. Экспорт в Молдову в ноябре не происходил.

С 1 октября 2021 года Газпром остановил транзит газа через территорию Украины в направлении Венгрии. Однако мощности ГТС Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год объемом 24,6 млн кубометров в сутки. Поэтому они будут оплачены заказчиком независимо от имеющихся физических размеров транзита.