ЕАЭС готовит к запуску межгоспрограмму по созданию информационно-вычислительной инфраструктуры. Об этом в ходе круглого стола «ЕАЭС: промышленная интеграция в космической сфере» в рамках делового форума «Космическая интеграция» сообщил начальник отдела промышленной политики, межгосударственных программ и проектов департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шумилин.

По его словам, документ необходим для создания в Евразийском экономическом союзе собственной информационно-вычислительной инфраструктуры, посредством которой всем предприятиям, научным учреждениям, учебным заведениям и органам государственного управления ЕАЭС будет предоставляться безвозмездный доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам мирового класса.

Представитель ЕЭК подробно рассказал о работе Комиссии по созданию правовой основы и механизмов практической реализации промышленной политики, а также развитию сотрудничества государств Союза в разрезе приоритетных отраслей промышленности, к которым относится реализация проектов, связанных с космосом. Дмитрий Шумилин сообщил о реализации межгоспрограммы «Интегрированная система государств – членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли», одобренной президентами стран ЕАЭС в июле 2020 года. Стоимость реализации национальных частей межгоспрограммы составит 29 млрд росс. руб. Срок реализации проекта может быть продлен до 2028 года.

Представитель промышленного блока комиссии проинформировал о большой системной работе ЕЭК по выявлению направлений, где есть устойчивый спрос на современное оборудование, сырье, новейшие материалы и технологии. База данных реализуемых в промышленном секторе проектов позволяет выявить где, когда и в каких проектах может применяться та или иная продукция, производимая в ЕАЭС.

«В рамках этой задачи мы ежегодно формируем Обзор крупнейших промышленных проектов государств ЕАЭС на 5 лет. Этот документ позволяет нам планировать потребление ресурсов и высокотехнологичной продукции на 5-10 лет вперед. Сейчас мы переходим на новый уровень планирования и прогнозирования потребления ресурсов, базирующийся на создании цифровой платформы и оцифровке практически всех проектов строительства в наших странах, – отметил Дмитрий Шумилин. – Промышленным блоком Комиссии создан комплексный набор инструментов стимулирования инновационного развития, разработки и внедрения в производство современных прорывных и наукоемких технологий, а также модернизации производства. Ключевую роль здесь играют Евразийские технологические платформы, которые созданы нами как специальная площадка для взаимодействия научных, промышленных и государственных организаций по реализации совместных кооперационных межгосударственных программ и проектов».

Представитель ЕЭК также отметил, что на текущем этапе промышленная политика в Союзе носит проектный характер, поскольку значительно активизировался процесс внесения в Комиссию инициативных предложений евразийских техплатформ по разработке межгосударственных программ. Помимо программы в космической сфере, промышленный блок ЕЭК проводит активную работу по подготовке к запуску межгосударственной программы «Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах – членах Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года утверждены Решением Евразийского межправительственного совета 30 апреля этого года. Новой целью промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС определено ускорение и повышение устойчивости промышленного развития.

Межгосударственная программа «Интегрированная система государств – членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли» одобрена Решением Евразийского межправительственного совета 7 июля 2020 года.