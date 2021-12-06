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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:06 07.12.2021
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 декабря 2021 года ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции двух белорусских предприятий.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, данная мера предпринята в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза.
В частности, запрещен ввоз в РФ продукции ООО «Мясокомбинат Славянский» (обнаружено наличие хинолона (марбофлоксацина) в колбасных изделиях) и филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (выявлено наличие кокцидиостатика (мадурамицина и динитрокарбонилида) в мясе птицы).
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