Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 декабря 2021 года ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции двух белорусских предприятий.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, данная мера предпринята в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза.

В частности, запрещен ввоз в РФ продукции ООО «Мясокомбинат Славянский» (обнаружено наличие хинолона (марбофлоксацина) в колбасных изделиях) и филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (выявлено наличие кокцидиостатика (мадурамицина и динитрокарбонилида) в мясе птицы).