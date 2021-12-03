Совет Евразийской экономической комиссии утвердил технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности подвижного состава метрополитена», который вступит в силу через три года.

Как сообщает ЕЭК, документ разработан Министерством транспорта Российской Федерации совместно со странами ЕАЭС.

Техрегламент устанавливает единые обязательные для применения и исполнения на таможенной территории ЕАЭС требования к подвижному составу метрополитена и его составным частям, применяемым при проектировании и производстве, правила идентификации, требования к маркировке и правила ее нанесения, а также формы, схемы и процедуры оценки соответствия такой продукции.

Оценка соответствия устанавливается в форме сертификации и декларирования. По решению заявителя или в случае неприменения стандартов, включенных в перечни стандартов, декларирование может быть заменено сертификацией.

Документ распространяется на подвижной состав метрополитена и составные части, например, колесные пары, колеса, изделия остекления, сцепки, тележки, тяговые электродвигатели. Из области применения техрегламента исключены специальный (технологический) подвижной состав, а также отдельные модели вагонов метрополитена, ранее введенные в эксплуатацию.

Предусмотрено применение современных технических решений при проектировании подвижного состава метрополитена. Например, возможность автоматического управления движением поезда без машиниста. Конструкция разрабатываемых вагонов должна обеспечивать сквозной проход вдоль всего состава.

Обязательным является нанесение на вагон информации о наличии мест для инвалидов. Установлены требования непосредственно к таким местам, которые должны быть оборудованы опорными устройствами и устройствами связи с машинистом или диспетчером.

Особое внимание уделено вопросам безопасности в случае наступления внештатных ситуаций. Так, вагоны должны быть оборудованы элементами фотолюминесцентных эвакуационных систем для возможности пассажирам ориентироваться в темном вагоне. При срабатывании пожарной сигнализации обеспечивается открытие дверей всех вагонов, а для открытия аварийного выхода должно быть достаточно усилия одного человека.

Реализация технического регламента будет способствовать защите рынка от опасной и некачественной продукции недобросовестных изготовителей, устранению препятствий для свободного обращения регулируемой продукции в рамках ЕАЭС посредством унификации требований и оформления единых документов об оценке соответствия и окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.