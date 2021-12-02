Совет Евразийской экономической комиссии согласовал пакет изменений в ранее принятые решения о введении маркировки товаров средствами идентификации.

«Основной задачей изменений является обеспечение взаимного признания кодов маркировки, уточнение перечней товаров, в отношении которых она может быть введена, а также приведение ранее принятых решений в соответствие с положениями Базовой модели системы маркировки в ЕАЭС и решением Совета комиссии № 41», - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Он уточнил, что речь идет о решениях по маркировке обуви, товаров легкой промышленности, шин, покрышек, духов, туалетной воды, фотокамер и молочной продукции.

В частности, для обеспечения взаимного признания кодов маркировки в состав второй группы данных кода маркировки включается цифровой идентификатор государства – члена Союза, в котором этот код был эмитирован.

Как сообщает ЕЭК, в рамках внесения изменений в перечни товаров, подлежащих маркировке, принято решение- не распространять требования по маркировке на парфюмерную продукцию объемом до 3 мл включительно, исключить из перечня товаров, подлежащих маркировке, шины и новые пневматические резиновые покрышки для велосипедов, а также исключить из перечня мороженое и десерты без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе.