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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ В СНГ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА


14:52 02.12.2021

Заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Экономического совета СНГ Игорь Петришенко рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ весной 2022 года. Об этом он заявил 2 декабря на заседании Экономического совета СНГ.

Особое значение в год председательства Беларуси в СНГ придавалось вопросам развития общего экономического пространства, расширения и повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, либерализации взаимной торговли. Продолжена работа по сокращению ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, унификации правил и процедур государственных закупок, формированию общих рынков отдельных видов продукции.

"Также продолжена активная работа над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. К сожалению, несмотря на приложенные усилия, в текущем году нам не удалось подписать соглашение, но надеюсь, весной следующего года документ будет принят. Я полагаю, этому будет способствовать протокольное решение по данному вопросу, принятое на прошедшем 12 ноября заседании Совета глав правительств СНГ, а также решение, которое мы планируем подписать сегодня", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, не менее важной была работа по применению согласованных мер в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации как важного средства обеспечения выпуска безопасной, качественной и конкурентоспособной продукции в странах СНГ. Достижению результатов во многом содействовали меры по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ, включая гармонизацию документов Содружества с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза.

Кроме того, в год председательства Беларуси на всех уровнях взаимодействия принимались меры по повышению эффективности функционирования межотраслевых органов СНГ. Их деятельность была нацелена на активизацию инвестиционной составляющей, расширение межотраслевой и производственной кооперации, поиск новых и развитие действующих общих точек экономического роста.

"Традиционно в поле нашего зрения оставались вопросы дальнейшего укрепления гуманитарных связей. Продолжено расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма. Все это оказывает самое позитивное влияние на сохранение в нашем регионе зоны дружбы, добрососедства и взаимопонимания", - отметил председатель Экономического совета СНГ.
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