Функционирование и развитие внутренних рынков Евразийского экономического союза обсудили министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Варос Симонян и заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский.

Варос Симонян отметил, что развитие и углубление кооперационных связей является значимой составной частью работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза и оказывает существенное влияние на экономику стран ЕАЭС.

«Важно найти сбалансированный подход в работе и создать более четкий инструментарий, способствующий устранению препятствий на внутреннем рынке Союза», – подчеркнул Варос Симонян.

Сергей Митянский, со своей стороны, отметил, что Республика Беларусь нацелена на дальнейшую конструктивную деятельность по устранению препятствий на евразийском пространстве.

«Минэкономики в настоящее время готовит конкретные предложения по усилению работы по устранению препятствий, в том числе по совершенствованию методологии для направления в ЕЭК», – сказал Сергей Митянский.

Стороны считают важным и актуальным совершенствование нормативной базы Союза в этой сфере.

Как сообщает ЕЭК, на состоявшейся 1 декабря в штаб-квартире ЕЭК встрече затронуты вопросы устранения отдельных барьеров, реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений, а также развития цифровизации и общих интеграционных процессов на евразийском пространстве.