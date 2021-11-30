Владимир Зеленский рассчитывает, что благодаря запуску сервиса «Дія City» в Украине появится возможность создать мощнейший IT-хаб в Центральной и Восточной Европе и внедрить одни из лучших условий ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Мы строим собственный бизнес, независимый от «хотелок» чиновников, где учтены все пожелания бизнеса. Для этого мы запускаем «Дія City», которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. Украинцы и предприниматели со всего мира будут иметь возможность быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять», - сказал президент, которого цитирует Укринформ.

Зеленский рассчитывает, что за пять лет «Дія City» поможет увеличить объем рынка IT вдвое и составит около 12 млрд долларов США, а количество рабочих мест – до 450 тысяч.

"Это будут одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире", - заверил он.

Также глава государства напомнил, что в «Дії» доступны цифровой паспорт гражданина, цифровое водительское удостоверение, цифровой студенческий билет, страховка на авто, электронная подпись в смартфоне, цифровой налоговый номер, оплата налогов и штрафов и др.

Кроме того, президент подчеркнул важность внедрения новой возможности изменять место регистрации онлайн и назначить или провести перерасчет пенсии нашим пожилым людям через «Дію».

Зеленский подчеркнул, что приложение «Дія» насчитывает уже 11 млн пользователей.

Министерство цифровой трансформации с 29 ноября запустило на портале государственных услуг «Дія» семь новых социальных услуг, среди которых: оформление субсидии, назначение или перерасчет пенсии, оформление справок о страховом и трудовом стаже.