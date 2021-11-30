На прошлой неделе по сравнению с неделей 15-21 ноября экспорт электроэнергии вырос на 59,7% до 49,7 млн кВт-ч, импорт – на 51,9% до 77,3 млн кВт-ч. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Суммарный экспорт электроэнергии за 22-28 ноября, по киевскому времени, составил 49,7 млн кВт-ч, что на 59,7% больше, чем на прошлой неделе (15-21 ноября).. Импорт электроэнергии в течение 22-28 ноября, по киевскому времени, составил 77,3 млн кВт-ч, что на 51,9% больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Так, из торговой зоны «ОЭС Украины» экспорт осуществлялся только в Молдову и составил 0,3 млн кВт-ч. В то же время из торговой зоны «острова Бурштынской ТЭС» экспорт электроэнергии увеличился по всем направлениям. Больше всего было экспортировано в Венгрию - 30,8 млн кВт-ч (на 63,8% больше, чем на прошлой неделе). Еще 4 млн кВт-ч экспортировано в Словакию (+25%) и 14,9 млн кВт-ч - в Румынию (+60,2%).

На прошлой неделе импорт из Беларуси составил 75,5 млн кВт-ч, что на 89,7% больше 15-21 ноября. При этом с 01:00 18 ноября до 01:00 21 ноября поставки электроэнергии из этой страны отсутствовали.

Импорт из Словакии в торговую зону "остров Бурштынской ТЭС" уменьшился в 6,2 раза до 1,8 млн кВт-ч. Импорт электроэнергии из России не производился.

Как сообщалось, экспорт электроэнергии в октябре по сравнению с сентябрем уменьшился на 19% до 246,6 млн кВт-ч, а импорт в течение месяца не производился.