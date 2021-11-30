ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.11.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ИМПОРТИРОВАЛА ИЗ БЕЛАРУСИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 75,5 МЛН КВТ-Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


15:41 30.11.2021

На прошлой неделе по сравнению с неделей 15-21 ноября экспорт электроэнергии вырос на 59,7% до 49,7 млн кВт-ч, импорт – на 51,9% до 77,3 млн кВт-ч. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Суммарный экспорт электроэнергии за 22-28 ноября, по киевскому времени, составил 49,7 млн кВт-ч, что на 59,7% больше, чем на прошлой неделе (15-21 ноября).. Импорт электроэнергии в течение 22-28 ноября, по киевскому времени, составил 77,3 млн кВт-ч, что на 51,9% больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Так, из торговой зоны «ОЭС Украины» экспорт осуществлялся только в Молдову и составил 0,3 млн кВт-ч. В то же время из торговой зоны «острова Бурштынской ТЭС» экспорт электроэнергии увеличился по всем направлениям. Больше всего было экспортировано в Венгрию - 30,8 млн кВт-ч (на 63,8% больше, чем на прошлой неделе). Еще 4 млн кВт-ч экспортировано в Словакию (+25%) и 14,9 млн кВт-ч - в Румынию (+60,2%).

На прошлой неделе импорт из Беларуси составил 75,5 млн кВт-ч, что на 89,7% больше 15-21 ноября. При этом с 01:00 18 ноября до 01:00 21 ноября поставки электроэнергии из этой страны отсутствовали.

Импорт из Словакии в торговую зону "остров Бурштынской ТЭС" уменьшился в 6,2 раза до 1,8 млн кВт-ч. Импорт электроэнергии из России не производился.

Как сообщалось, экспорт электроэнергии в октябре по сравнению с сентябрем уменьшился на 19% до 246,6 млн кВт-ч, а импорт в течение месяца не производился.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2021
валюта курс
EUR 2.8792
USD 2.5550
RUB 3.4066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8863 +0.0071
USD 2.5458 -0.0092
RUB 3.3994 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8840 2.8900
USD 2.5420 2.5480
RUB 3.3900 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 30.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1390
EUR/RUB 84.8000 85.2000
USD/RUB 74.7000 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте