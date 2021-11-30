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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ


12:33 30.11.2021

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 29 ноября принято решение, которое направлено на приведение в соответствие Порядка заполнения декларации на товары с изменениями, вносимыми с 1 января 2022 года в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Союза.

Как сообщает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 г.

Актуализированная редакция ТН ВЭД ЕАЭС утверждена решением коллегии ЕЭК от 14 сентября 2021 года № 80, которое вступит в силу с 1 января 2022 года.

Порядок заполнения декларации на товары утвержден решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 и содержит 4 приложения с перечнем товаров (приложение № 1) и сведений, указываемых в отношении отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, таможенного склада, переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной территории, временного ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта, реэкспорта, свободной таможенной зоны, свободного склада (приложения № 2 и 3) и экспорта (приложение № 4).
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