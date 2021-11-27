|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ
12:37 29.11.2021
Беларусь, несмотря на введенные Киевом санкции, остается одним из главных поставщиков контрабандных сигарет в Украину, пишет УНИАН.
В четверг, 25 ноября, Госпогранслужба сообщила о задержании крупной партии табачной продукции белорусского производства, которую в нашу страну пытались завезти под видом торфяного субстракта.
Видео задержания опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы.
По данным пограничников, грузовик с контрабандным товаром был задержан на пункте пропуска автомобильного сообщения "Выступовичи". По предварительными данным, в грузовике находилось прядка 140 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Беларуси.
Предварительную информацию о возможном завозе в Украину сигарет предоставили оперативники девятого пограничного отряда.
Задержание фуры с контрабандными сигаретами проводилось в рамках спецоперации "Полесье", которую Украина начала для укрепления границы с Беларусью и недопущения миграционного кризиса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2021
Курсы в банках
на 29.11.2021
Конвертация в банках
на 29.11.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте