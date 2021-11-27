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БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ


12:37 29.11.2021

Беларусь, несмотря на введенные Киевом санкции, остается одним из главных поставщиков контрабандных сигарет в Украину, пишет УНИАН.

В четверг, 25 ноября, Госпогранслужба сообщила о задержании крупной партии табачной продукции белорусского производства, которую в нашу страну пытались завезти под видом торфяного субстракта.

Видео задержания опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным пограничников, грузовик с контрабандным товаром был задержан на пункте пропуска автомобильного сообщения "Выступовичи". По предварительными данным, в грузовике находилось прядка 140 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Беларуси.

Предварительную информацию о возможном завозе в Украину сигарет предоставили оперативники девятого пограничного отряда.

Задержание фуры с контрабандными сигаретами проводилось в рамках спецоперации "Полесье", которую Украина начала для укрепления границы с Беларусью и недопущения миграционного кризиса.
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