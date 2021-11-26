ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В СНГ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


14:18 26.11.2021

В СНГ подготовили проект концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников Содружества и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил 26 ноября на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МСНТИ) председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, документ является основой для разработки и заключения между государствами международных договоров, а также межгосударственных программ и проектов.

«Концепцией предусматривается решение таких задач, как развитие и внедрение новых прорывных технологий в приоритетных направлениях научно-технической деятельности, а также создание новых высокотехнологичных промышленных предприятий по выпуску наукоемкой и инновационной продукции», – подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что в ближайшее время система подготовки высококвалифицированных научных и инженерных кадров претерпит существенные изменения, в том числе для повышения статуса ученых и их роли в обществе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, 29-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах проходит в Минске в гибридном формате. В его работе участвуют представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, а также Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Международной Ассоциации Академий Наук. В повестке дня заседания восемь вопросов, в том числе о состоянии дел в научно-технической, технологической и инновационной сферах в государствах – участниках СНГ за отчетный период, о деятельности базовой организации СНГ – Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ и др.

В рамках заседания планируется наделить группу компаний «Кварта» (Казахстан) и компанию «Imagine Hub by Soft» (Армения) статусом центров коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. МСНТИ является Наблюдательным советом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. Членами МСНТИ являются представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ. Председателем МСНТИ является глава ГКНТ Александр Шумилин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
валюта курс
EUR 2.8761
USD 2.5593
RUB 3.3862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8761 +0.0275
USD 2.5593 +0.0199
RUB 3.3862 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8820 2.8920
USD 2.5550 2.5660
RUB 3.3750 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1300
EUR/RUB 84.9000 85.5500
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте