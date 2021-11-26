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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СНГ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:18 26.11.2021
В СНГ подготовили проект концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников Содружества и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил 26 ноября на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МСНТИ) председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.
По его словам, документ является основой для разработки и заключения между государствами международных договоров, а также межгосударственных программ и проектов.
«Концепцией предусматривается решение таких задач, как развитие и внедрение новых прорывных технологий в приоритетных направлениях научно-технической деятельности, а также создание новых высокотехнологичных промышленных предприятий по выпуску наукоемкой и инновационной продукции», – подчеркнул Александр Шумилин.
Он также отметил, что в ближайшее время система подготовки высококвалифицированных научных и инженерных кадров претерпит существенные изменения, в том числе для повышения статуса ученых и их роли в обществе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, 29-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах проходит в Минске в гибридном формате. В его работе участвуют представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, а также Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Международной Ассоциации Академий Наук. В повестке дня заседания восемь вопросов, в том числе о состоянии дел в научно-технической, технологической и инновационной сферах в государствах – участниках СНГ за отчетный период, о деятельности базовой организации СНГ – Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ и др.
В рамках заседания планируется наделить группу компаний «Кварта» (Казахстан) и компанию «Imagine Hub by Soft» (Армения) статусом центров коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.
Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. МСНТИ является Наблюдательным советом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. Членами МСНТИ являются представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ. Председателем МСНТИ является глава ГКНТ Александр Шумилин.
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