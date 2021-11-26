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ЕЭК СОВЕРШЕНСТВУЕТ ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРОЩАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ ЛЕКАРСТВ


10:53 26.11.2021

Вопросы таможенного регулирования и обращения лекарственных средств рассмотрела рабочая группа по оценке регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии на заседании 25 ноября под председательством директора департамента развития предпринимательской деятельности, заместителя руководителя рабочей группы Галии Джолдыбаевой.

Как сообщает ЕЭК, обсужден проект решения коллегии ЕЭК, который предоставит возможность указания в декларации на товары сведений об иностранном уполномоченном экономическом операторе.

Это решение по мере заключения с третьими странами международных договоров о взаимном признании уполномоченных экономических операторов будет способствовать упрощению условий ведения внешнеэкономической деятельности.

Рассмотрен проект решения коллегии ЕЭК, регламентирующий механизм осуществления таможенного декларирования для добросовестных приобретателей товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу Союза либо выпуск которых не был произведен таможенными органами в установленном порядке.

Рабочая группа поддержала проект решения коллегии ЕЭК, обеспечивающий исключение дублирующего требования о помещении под таможенную процедуру таможенного транзита продуктов переработки, вывозимых из Союза в рамках таможенной процедуры реэкспорта. При этом рабочая группа обратила внимание на необходимость дополнительной проработки вопроса о распространении аналогичных упрощений не только на продукты переработки, но и на отходы и остатки, образовавшиеся в рамках переработки товаров на таможенной территории Союза.

Рабочая группа также рассмотрела проект изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Эти изменения позволят расширить возможности электронного документооборота и дистанционных процедур при оценке качества лекарственных препаратов, а также ввести три новых вида процедур упрощенного и ускоренного доступа лекарственных препаратов на общий фармацевтический рынок Союза (условная регистрация, регистрация в исключительных случаях и ускоренная экспертиза документов).
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