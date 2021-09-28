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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПРОДЛИЛА ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ
15:55 29.09.2021
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 ноября. Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании.
В соответствии с сопроводительной документацией, в период с 26 мая по 23 сентября в комиссию не поступали обращения относительно необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества, пишет Укринформ.
Как сообщалось, в связи с вступлением в силу 15 мая 2021 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», НКРЭКУ получила полномочия ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.
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