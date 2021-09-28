Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС будет расти при диверсификации товарообмена. Такое мнение высказала руководитель дирекции по фондированию ЕАБР Назира Сатбекова в ходе конференции «Биржевой рынок капитала ЕАЭС – ждать ли стремительного роста рынка?».

Доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС в 2017-2020 гг. составляла 72-74%, в рублях – около 60%.

«Есть три фактора, которые могут положительно повлиять на расчеты в нацвалютах. Во-первых, это макроэкономическая стабильность стран ЕАЭС – это рост ВВП и все, что стимулирует взаимную торговлю. Во-вторых, это инфраструктура, здесь регуляторы и торговые площадки создают много перспектив. Это и биржевая ликвидность, и вопросы торговли парами нацвалют. Третьим фактором выступает диверсификация товарообмена, поскольку наши страны в большей степени сырьевые, и в ТЭК расчеты происходят, как правило, в долларах. Если будет увеличение товарообмена, например, потребительскими продуктами, то доля расчетов в нацвалютах будет увеличиваться», - сказала Назира Сатбекова.