|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ЕАЭС БУДЕТ РАСТИ ПРИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОВАРООБМЕНА - ЕАБР
12:31 29.09.2021
Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС будет расти при диверсификации товарообмена. Такое мнение высказала руководитель дирекции по фондированию ЕАБР Назира Сатбекова в ходе конференции «Биржевой рынок капитала ЕАЭС – ждать ли стремительного роста рынка?».
Доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС в 2017-2020 гг. составляла 72-74%, в рублях – около 60%.
«Есть три фактора, которые могут положительно повлиять на расчеты в нацвалютах. Во-первых, это макроэкономическая стабильность стран ЕАЭС – это рост ВВП и все, что стимулирует взаимную торговлю. Во-вторых, это инфраструктура, здесь регуляторы и торговые площадки создают много перспектив. Это и биржевая ликвидность, и вопросы торговли парами нацвалют. Третьим фактором выступает диверсификация товарообмена, поскольку наши страны в большей степени сырьевые, и в ТЭК расчеты происходят, как правило, в долларах. Если будет увеличение товарообмена, например, потребительскими продуктами, то доля расчетов в нацвалютах будет увеличиваться», - сказала Назира Сатбекова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте