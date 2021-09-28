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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕЭК РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ


17:50 28.09.2021

С инициативой разработки в Союзе межгосударственной программы «Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура» в рамках специализированной конференции на площадке ЕЭК выступила Евразийская технологическая платформа «Суперкомпьютеры».

Как сообщает ЕЭК, мероприятие объединило представителей заинтересованных государственных, научных и коммерческих структур стран Евразийского экономического союза. Стороны обсудили мировые тенденции развития суперкомпьютеров на примере Европы, Китая, США, государств ЕАЭС, технологии производства информационно-вычислительных систем, а также актуальные научные разработки в этой сфере.

«Для евразийской интеграции отдельной проблемой является то, что национальные сети науки и образования не имеют конкурентно превосходящего вычислительного потенциала мирового уровня. Это препятствует развитию инновационных технологий, наращиванию научного и производственного потенциала, ведет к отставанию в создании и использовании наукоемких технологий, снижению конкурентоспособности не только конкретных отраслей и предприятий, но и экономики в целом, – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян. – Поэтому мы должны развивать суперкомпьютерные технологии и наращивать вычислительные ресурсы. У нас есть потенциал для разработки, создания и эффективного использования крупных вычислительных систем, и пришло время его использовать во благо нашей экономики».

Главная цель проекта – создать евразийскую информационно-вычислительную инфраструктуру. Безвозмездный доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам мирового класса будет открыт для всех предприятий, научных учреждений, учебных заведений, государственных органов и других субъектов инновационного развития.

По итогам конференции принято решение о формировании рабочей группы по разработке новой межгосударственной программы. В нее войдут представители экспертного сообщества ЕАЭС, которые примут участие как в разработке, так и в реализации этого проекта.

Евразийская технологическая платформа «Суперкомпьютеры» создана решением Совета Евразийской экономической комиссии. Ее учредители – Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Международный университет информационных технологий Республики Казахстан, Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН Российской Федерации, Армяно-индийский ИКТ центр Фонда «Инкубатор предприятий».
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