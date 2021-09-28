В 2021 году Узбекистан поставил рекордные объемы черешни и арбуза на рынок Беларуси.

По информации аналитиков EastFruit, объемы поставки узбекской черешни в Беларусь за сезон экспорта 2021 года выросли в 7,5 раза по отношению к 2020 году и достигли 633 тонн. Экспорт арбуза достиг почти 1 тыс. тонн и вырос еще резче – в 9 раз за год. Объемы экспорта и черешни и арбуза из Узбекистана в Беларусь были рекордными.

Ранее Узбекистан больше концентрировал внимание на экспорте в РФ, а Беларусь закупала черешню в Турции, Греции, Украине и других странах, которые географически находятся ближе, чем Узбекистан. Ранний же арбуз Беларусь обычно закупала в Казахстане и Турции. В этом году эти же страны также поставляли большие объемы раннего, по меркам Беларуси, арбуза. Однако, очевидно, общий объем его потребления также вырос, потому что вырос и объем экспорта арбуза из Узбекистана и даже из Испании и Грузии в Беларусь.

Для Узбекистана очень важно диверсифицировать рынки сбыта черешни, потому что в этом году цены на узбекскую черешню в конце сезона буквально обвалились. Связанно это с тем, что традиционная технология выращивания и доработки черешни является слишком неэффективной и снижает возможности экспорта этого трендового вида фруктов. А вот современные технологии, позволяющие получать крупноплодную черешню экспортного качества, пока что являются малораспространенными.

Однако объем экспорта черешни и арбуза в Беларусь нельзя назвать существенными для Узбекистана, на фоне тех объемов, которые поставляются в Россию. Тем не менее в любом случае диверсификация рынка – это позитивная тенденция, отмечают аналитики EastFruit.