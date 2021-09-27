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ЕАБР УТВЕРДИЛ ПОЛИТИКУ ПО ВЫПУСКУ «ЗЕЛЕНЫХ» И СОЦИАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ


12:37 28.09.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) утвердил политику по выпуску «зеленых» и социальных долговых инструментов (Green and Social Debt Instruments Framework).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, документ разработан для обеспечения реализации проектов в области устойчивого развития.

Политика определяет цели и условия выпусков «зеленых» и социальных облигаций. Также она определяет цели и условия привлечения финансовых средств через иные формы заимствований на рынках капитала, включая двусторонние и синдицированные кредиты, РЕПО и производные финансовые инструменты.

Банк уделяет особое внимание зеленым проектам и, в частности, проектам возобновляемой энергетики (ВИЭ), которые должны отвечать критериям и требованиям ESG. Для целей развития портфеля «зеленых» и социальных проектов ЕАБР руководствуется целевыми эффектами устойчивого экологического развития. Банк определяет такие проекты в соответствии с принципами Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также другими международными и национальными стандартами и таксономиями.

В 2021 году ЕАБР, следуя передовым международным практикам в области устойчивого развития, сформировал внутрикорпоративную ESG-платформу. Она включает новые политики и процедуры, соответствующие всем требованиям ответственного финансирования и устойчивого развития.

«Благодаря этому 21 сентября 2021 года ЕАБР успешно провел дебютное размещение на Казахстанской фондовой бирже (KASE) трехлетних «зеленых» облигаций Банка объемом 20 млрд тенге по ставке купона 10,5 % годовых. Спрос инвесторов превысил размещаемый объем. Агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) присвоило выпуску рейтинг Baa1, отметив, что ЕАБР продолжил увеличивать долю проектов в области устойчивого развития. Банк намерен развивать ESG-фондирование и уже запланировал ряд новых выпусков долговых инструментов, в том числе «зеленых», социальных, адаптационных с размещением на локальных и международных рынках капитала и ожидает широкий спрос со стороны инвесторов», - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
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