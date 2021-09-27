Доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте Евразийского экономического союза в третьи страны продемонстрировала рост на 3,4% и составила 31,8%. Об этом свидетельствует аналитика торгового блока Евразийской экономической комиссии, подготовленная на основе данных департамента статистики за семь месяцев текущего года.

Как сообщает ЕЭК, поставки такого рода товаров ЕАЭС за рубеж увеличились на 50,5% к уровню прошлого года – до 87,7 млрд долларов США.

Что касается удельного веса несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме взаимной торговли, то он также вырос – до 76,6%, или на 2,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение поставок составило 29,6%: с 20,7 млрд до 26,8 млрд долларов.

При этом в обоих случаях положительную динамику можно наблюдать в торговле всех государств Союза.

В целом в торговле в сопоставлении со временем локдауна 2020 года отмечается восстановительный тренд – внешняя и взаимная торговля выросли на одинаково внушительную величину в 30,4%.

На внешнем треке существенно увеличился экспорт продовольствия (на 19,3% - до 17,5 млрд долларов), а также машинотехнической продукции (на 28,7% - до 8,0 млрд долларов).

Экспорт Союза в третьи страны по итогам января-июля 2021 года составил 275,6 млрд долларов, прибавив за год 34,4%. Основная доля поставок союзной продукции пришлась на страны ЕС (доля экспорта 41,8%) и АТЭС (доля экспорта 29,8%).

Импорт из третьих стран рос меньшими темпами – на 24,6% – до 174,8 млрд долларов. Здесь можно увидеть увеличение поставок гражданских самолетов, что связано с оживлением пассажиропотока, а также рост импорта легковых автомобилей и комплектующих на фоне реализации отложенного спроса и решения логистических проблем.

Внутри ЕАЭС, помимо традиционной минеральной продукции, металлургии и химпрома, заметно выросли поставки машин, оборудования и наземных транспортных средств (на 16,9% – до 6,9 млрд долларов), продовольственных товаров и сельхозсырья (на 11,6% – до 6,2 млрд долларов), а также текстильной промышленной и обуви (на 22,8% – до 1,4 млрд долларов). В частности, поставки легковых автомобилей показали рост на 66,4%, увеличившись до 0,9 млрд долларов.

Взаимная торговля государств ЕАЭС по итогам января-июля 2021 года составила 38,6 млрд долларов, ее доля в общих объемах торговли за год не изменилась и осталась на уровне 7,9%.

«Помимо общих восстановительных тенденций, можно также отметить положительный эффект от принимаемых ЕЭК мер по стимулированию несырьевого неэнергетического экспорта, а также расширению спроса на продукцию ЕАЭС», - прокомментировал статистику министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.