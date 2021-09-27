ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАЭС НАРАЩИВАЕТ ДОЛЮ НЕСЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ ВО ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ


10:49 28.09.2021

Доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте Евразийского экономического союза в третьи страны продемонстрировала рост на 3,4% и составила 31,8%. Об этом свидетельствует аналитика торгового блока Евразийской экономической комиссии, подготовленная на основе данных департамента статистики за семь месяцев текущего года.

Как сообщает ЕЭК, поставки такого рода товаров ЕАЭС за рубеж увеличились на 50,5% к уровню прошлого года – до 87,7 млрд долларов США.

Что касается удельного веса несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме взаимной торговли, то он также вырос – до 76,6%, или на 2,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение поставок составило 29,6%: с 20,7 млрд до 26,8 млрд долларов.

При этом в обоих случаях положительную динамику можно наблюдать в торговле всех государств Союза.

В целом в торговле в сопоставлении со временем локдауна 2020 года отмечается восстановительный тренд – внешняя и взаимная торговля выросли на одинаково внушительную величину в 30,4%.

На внешнем треке существенно увеличился экспорт продовольствия (на 19,3% - до 17,5 млрд долларов), а также машинотехнической продукции (на 28,7% - до 8,0 млрд долларов).

Экспорт Союза в третьи страны по итогам января-июля 2021 года составил 275,6 млрд долларов, прибавив за год 34,4%. Основная доля поставок союзной продукции пришлась на страны ЕС (доля экспорта 41,8%) и АТЭС (доля экспорта 29,8%).

Импорт из третьих стран рос меньшими темпами – на 24,6% – до 174,8 млрд долларов. Здесь можно увидеть увеличение поставок гражданских самолетов, что связано с оживлением пассажиропотока, а также рост импорта легковых автомобилей и комплектующих на фоне реализации отложенного спроса и решения логистических проблем.

Внутри ЕАЭС, помимо традиционной минеральной продукции, металлургии и химпрома, заметно выросли поставки машин, оборудования и наземных транспортных средств (на 16,9% – до 6,9 млрд долларов), продовольственных товаров и сельхозсырья (на 11,6% – до 6,2 млрд долларов), а также текстильной промышленной и обуви (на 22,8% – до 1,4 млрд долларов). В частности, поставки легковых автомобилей показали рост на 66,4%, увеличившись до 0,9 млрд долларов.

Взаимная торговля государств ЕАЭС по итогам января-июля 2021 года составила 38,6 млрд долларов, ее доля в общих объемах торговли за год не изменилась и осталась на уровне 7,9%.

«Помимо общих восстановительных тенденций, можно также отметить положительный эффект от принимаемых ЕЭК мер по стимулированию несырьевого неэнергетического экспорта, а также расширению спроса на продукцию ЕАЭС», - прокомментировал статистику министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2021
валюта курс
EUR 2.9175
USD 2.4940
RUB 3.4366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9175 -0.0165
USD 2.4940 -0.0062
RUB 3.4366 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9170
USD 2.4870 2.4930
RUB 3.4260 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 28.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1730
EUR/RUB 84.7000 85.2000
USD/RUB 72.4000 72.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте