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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕЭК РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЕАЭС ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


16:24 27.09.2021

Перспективы развития водородной энергетики в Евразийском экономическом союзе рассмотрены на встрече министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна и научного руководителя Федерального центра коллективного пользования «Водородная энергетика и электрохимические технологии» Николая Кулешова.

Как сообщает ЕЭК, в мероприятии также приняли участие представители торгового блока комиссии.

В ходе встречи стороны обсудили мировые тенденции развития водородной энергетики на примере Европы, Японии, США, государств ЕАЭС; технологии производства, хранения, транспортировки и применения водорода в различных отраслях промышленности; актуальные научные разработки в области производства «зеленого» водорода в Союзе.

«Факторов, способствующих постепенному увеличению рынка водорода в ЕАЭС, сегодня несколько. Это необходимость сокращения выбросов СО2 для выполнения обязательств Парижского соглашения, удовлетворение транспортных потребностей в топливе в связи с поэтапным отказом от двигателей внутреннего сгорания, курс на декарбонизацию базовых отраслей промышленности, – отметил Артак Камалян. – Эти факторы напрямую связаны с глобальной климатической повесткой, поэтому развитие водородной отрасли для наших стран сегодня приобретает ключевое значение».

По оценкам Водородного совета, мировой спрос на водород сегодня составляет около 116 млн тонн в год. Крупнейшими потребителями водорода выступают нефтепереработка (33% совокупного спроса), производители аммиака (27%), метанола (10%) и металлурги (3%). При этом потребление водорода в мире ежегодно растет. С 1975 года оно увеличилось более чем в 3 раза.

Водород является новым энергоносителем, который рассматривается для решения климатических задач и может быть использован для накопления, хранения и доставки энергии в сферах промышленности, транспорта, энергетики и строительства.

В этой связи, как отметили участники встречи, государства Союза должны начать совместную научно-исследовательскую деятельность в области разработки проектов, связанных с водородом, что позволит повысить конкурентоспособность водородной энергетики в странах ЕАЭС.

Директор департамента промышленной политики Николай Кушнарев отметил, что такими перспективными проектами могли бы стать совместные предприятия по производству электролизеров.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании Союзе рабочей группы с участием научно-исследовательских организаций, а также заинтересованных в проработке возможных направлений промышленного и научно-технического сотрудничества в сфере водородной энергетики производителей и потребителей.
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