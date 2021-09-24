ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК


10:13 27.09.2021

Перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов планируется утвердить в октябре этого года на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии. Соответствующий проект разработан ЕЭК совместно со странами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен с учетом растущего грузопотока между европейскими государствами и странами Юго-Восточной Азии, а также новых подходов к развитию контейнерных перевозок.

«Мы можем говорить о создании надежного евразийского сухопутного моста, проходящего по территориям наших государств», - отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков, выступая на пленарной сессии XVI Международного форума по развитию транспортных коридоров TRANSTEC в Санкт-Петербурге.

Комиссия совместно с государствами-членами проводит работу по координации развития инфраструктуры, созданию и развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов, реализации значимых интеграционных проектов в сфере транспорта.

Темирбек Асанбеков также сообщил, что при инфраструктурных ограничениях, целесообразен переход к смешанной перевозке, при которой задействуется автомобильный транспорт, обеспечивающий доставку контейнеров, включая «последнюю милю».

В ходе сессии «Цифровые транспортные коридоры в цифровой повестке ЕАЭС» министр ЕЭК сообщил, что 14 сентября по инициативе российской стороны Совет Комиссии принял решение о создании «витрины» национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза.

Эти сервисы будут включать в себя такую тематику, как цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов, бронирование объектов придорожной инфраструктуры, бронирование очереди в автомобильном пункте пропуска, применение электронной международной транспортной накладной для железнодорожного и автомобильного транспорта, информационный обмен экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с системами третьих стран.

«Комиссия и государства Союза придают большое значение успешной реализации этих проектов», – подчеркнул Темирбек Асанбеков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2021
валюта курс
EUR 2.9340
USD 2.5002
RUB 3.4289
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9340 -0.0031
USD 2.5002 -0.0028
RUB 3.4289 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9170 2.9190
USD 2.4900 2.4950
RUB 3.4230 3.4330
подробнее

Конвертация в банках
на 27.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 84.9000 85.3000
USD/RUB 72.6000 72.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте