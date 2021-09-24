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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
10:13 27.09.2021
Перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов планируется утвердить в октябре этого года на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии. Соответствующий проект разработан ЕЭК совместно со странами Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен с учетом растущего грузопотока между европейскими государствами и странами Юго-Восточной Азии, а также новых подходов к развитию контейнерных перевозок.
«Мы можем говорить о создании надежного евразийского сухопутного моста, проходящего по территориям наших государств», - отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков, выступая на пленарной сессии XVI Международного форума по развитию транспортных коридоров TRANSTEC в Санкт-Петербурге.
Комиссия совместно с государствами-членами проводит работу по координации развития инфраструктуры, созданию и развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов, реализации значимых интеграционных проектов в сфере транспорта.
Темирбек Асанбеков также сообщил, что при инфраструктурных ограничениях, целесообразен переход к смешанной перевозке, при которой задействуется автомобильный транспорт, обеспечивающий доставку контейнеров, включая «последнюю милю».
В ходе сессии «Цифровые транспортные коридоры в цифровой повестке ЕАЭС» министр ЕЭК сообщил, что 14 сентября по инициативе российской стороны Совет Комиссии принял решение о создании «витрины» национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза.
Эти сервисы будут включать в себя такую тематику, как цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов, бронирование объектов придорожной инфраструктуры, бронирование очереди в автомобильном пункте пропуска, применение электронной международной транспортной накладной для железнодорожного и автомобильного транспорта, информационный обмен экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с системами третьих стран.
«Комиссия и государства Союза придают большое значение успешной реализации этих проектов», – подчеркнул Темирбек Асанбеков.
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