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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СНГ НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – ГКНТ БЕЛАРСИ


15:29 24.09.2021

Реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года направлена на создание высокотехнологичных производств и глобальных проектов в рамках общего инновационного пространства Содружества. Об этом заявил сегодня на очередном заседании Экономического совета СНГ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, выполнение программы будет осуществляться путем выполнения Комплексных планов мероприятий сроком на пять лет, содержащих конкретные инициативы с указанием ответственных исполнителей, а также сроков их выполнения.

В настоящее время профильные органы государственного управления, Россотрудничество, Фонд «Сколково» совместно с Исполнительным комитетом СНГ подготовили проект Комплексного плана мероприятий на 2021–2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года. Согласно документу, к 2025 году планируется создать не менее 20 центров коллективного пользования и центров коммерциализации инноваций, охватывающих крупнейшие научные центры Содружества. В отличие от предыдущей программы в Комплексном плане значительное внимание уделяется развитию системы кадрового обеспечения межгосударственного инновационного сотрудничества, а также реализации программ стажировок исследователей в ведущих научных организациях и университетах СНГ.

«Важными ожидаемыми результатами совместной работы станут: увеличение числа прорывных технологий и перспективных разработок, улучшение инвестиционного климата, и, что самое главное, обеспечение роста благосостояния и повышения качества жизни населения в наших странах», – сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что в реализации программы и Комплексного плана будет задействовано более 30 крупнейших научных и инновационных организаций, в том числе Национальная академия наук Беларуси, Фонд «Сколково», Национальный венчурный фонд Армении, Белорусский инновационный фонд, субъекты инновационной инфраструктуры стран СНГ и многие другие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, по итогам заседания Экономического совета СНГ принято решение одобрить и внести на рассмотрение Совета глав правительств СНГ проект Комплексного плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.
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