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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ НЕЗАКОННЫЕ ПОСТАВКИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМПАНИЕЙ В РОССИЮ
14:52 23.09.2021
Россельхознадзором принято решение о приостановке с 23 сентября 2021 года перемещения через территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, отправляемых ООО «ГБММК» из Беларуси в Кыргызстан.
Как сообщает российское ведомство, установлено, что белорусская компания-посредник осуществляет незаконные поставки рыбной продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Кыргызстан.
Анализ перемещения через территорию Российской Федерации подконтрольной продукции, следующей из Беларуси в страны ЕАЭС, будет продолжен.
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