Россельхознадзором принято решение о приостановке с 23 сентября 2021 года перемещения через территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, отправляемых ООО «ГБММК» из Беларуси в Кыргызстан.

Как сообщает российское ведомство, установлено, что белорусская компания-посредник осуществляет незаконные поставки рыбной продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Кыргызстан.

Анализ перемещения через территорию Российской Федерации подконтрольной продукции, следующей из Беларуси в страны ЕАЭС, будет продолжен.