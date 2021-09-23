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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УСТРАНЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПРОЕКТУ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ В ЕАЭС НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ


14:34 23.09.2021

На заседании Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе, которое прошло 22 сентября, представители государств ЕАЭС завершили согласование отдельных положений проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Как сообщает ЕЭК, работа над проектом соглашения ведется около пяти лет. 14 сентября текущего года проект был представлен членам Совета комиссии, однако по итогам его обсуждения ряд предложений сторон согласовать не удалось. обсуждение проекта соглашения на заседании комитета помогло выработать согласованные позиции и учесть все предложения сторон.

Проект соглашения предусматривает использование при перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем. Документ определяет объекты отслеживания, случаи и условия отслеживания перевозок.

Также по инициативе кыргызской стороны и по поручению Совета Комиссии комитет рассмотрел вопрос об отсутствии на внутреннем рынке Союза единых подходов к контролю за перемещением товаров двойного и военного назначения.

В результате обмена мнениями поддержано предложение инициировать разработку соглашения об общих принципах и механизмах контроля внутри Союза. Это обеспечит более широкий подход к вопросу и позволит сторонам иметь чёткое понимание, в каком случае и как осуществляются проверки.

Кроме того, по инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос перемещения из Европы через Беларусь и Россию подкарантинной продукции в Казахстан.

Исходя из обращения казахстанской стороны, имели место сложности с признанием Беларусью фитосанитарных сертификатов, выданных отправителем.

В результате проведенных блоком по внутренним рынкам комиссии консультаций выяснилось, что проблемные ситуации возникали из-за нарушения отправителями порядка заполнения фитосанитарных сертификатов, и в настоящее время проблема разрешена, представители Беларуси предоставили разъяснения по заполнению сертификатов.

Стороны договорились продолжить мониторинг этой ситуации.
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