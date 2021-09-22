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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ТЕХРЕГЛАМЕНТА НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ


09:59 23.09.2021

Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Евразийского экономического союза рассмотрит предложения Казахстана о внесении изменений в технический регламент на табачную продукцию.

Как сообщает ЕЭК, Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» противоречит требованиям, установленным на наднациональном уровне и обязательным к применению странами Союза.

По результатам работы департамента функционирования внутреннего рынка ЕЭК, основой которой стали обращения ряда представителей казахстанского бизнеса, зафиксировано несоответствие указанного нормативного акта статьям 52 и 53 Договора о ЕАЭС.

Тем не менее при обсуждении вопроса была отмечена целесообразность принятия комплексного решения, направленного на актуализацию положений союзного техрегламента на табачную продукцию, в том числе по требованиям к табаку для кальяна. В основу решения был заложен один из основополагающих принципов технического регулирования Союза – защита жизни и здоровья граждан ЕАЭС.

«Евразийская экономическая комиссия в очередной раз продемонстрировала готовность принимать комплексные решения, направленные как на защиту жизни и здоровья граждан Союза, так и на соблюдение принципов четырёх свобод», – прокомментировал решение министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
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