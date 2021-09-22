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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОЧТИ 70% УКРАИНСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МОЖНО СЧИТАТЬ ЧИСТОЙ - МИНЭНЕРГО
17:46 22.09.2021
Почти 70% электроэнергии, которая вырабатывается в Украине, можно считать чистой энергией. Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков во время встречи группы высокого уровня по развитию энергетических сетей в Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC).
"Выбросы углерода в Украине уже сейчас существенно ниже среднеевропейских. На сегодняшний день уже почти 70% генерации Украины можно считать чистой энергией", - подчеркнул Демченков, которого цитирует Укринформ.
Он также заметил, что Украина может размещать морские ветропарки в шельфовой части Черного моря с последующим использованием таких объектов в качестве энергетических хабов.
Кроме того, заместитель министра сообщил, что присоединение Украины к созданию единой инфраструктуры для транспортировки водорода в Европе будет содействовать развитию водородного производства и реализации части Европейской водородной стратегии.
Как сообщалось, в июле 41,35% от проданной на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке электроэнергии составляла энергия, выработанная из угля. В августе доля такой электроэнергии в продажах составила 33,22%.
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