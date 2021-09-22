Почти 70% электроэнергии, которая вырабатывается в Украине, можно считать чистой энергией. Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков во время встречи группы высокого уровня по развитию энергетических сетей в Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC).

"Выбросы углерода в Украине уже сейчас существенно ниже среднеевропейских. На сегодняшний день уже почти 70% генерации Украины можно считать чистой энергией", - подчеркнул Демченков, которого цитирует Укринформ.

Он также заметил, что Украина может размещать морские ветропарки в шельфовой части Черного моря с последующим использованием таких объектов в качестве энергетических хабов.

Кроме того, заместитель министра сообщил, что присоединение Украины к созданию единой инфраструктуры для транспортировки водорода в Европе будет содействовать развитию водородного производства и реализации части Европейской водородной стратегии.

Как сообщалось, в июле 41,35% от проданной на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке электроэнергии составляла энергия, выработанная из угля. В августе доля такой электроэнергии в продажах составила 33,22%.