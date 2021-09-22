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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБСУДИЛ С КАЗАХСТАНОМ ВОПРОСЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ ИЗ БЕЛАРУСИ
17:20 22.09.2021
Россельхознадзор 21 сентября в формате видеоконференции провел переговоры с Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Как сообщает российское ведомство, в ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения прослеживаемости животноводческих товаров, следующих по территории Российской Федерации из Беларуси в адрес предприятий-получателей Казахстана, а также пресечения незаконного ввоза в РФ продукции белорусского происхождения.
Российское ведомство сообщило, что обеспокоено отсутствием гашения электронных уведомлений со стороны ветеринарной службы Казахстана, оформленных на грузы, следующих транзитом по территории России из Белоруссии в адрес казахстанских получателей.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что система электронных уведомлений, которая предполагает их гашение после прибытия груза в конечную точку следования, призвана обеспечить прослеживаемость транзитной продукции и лишить недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности возможности ложного транзита. Таким образом, выполнение всех условий данной схемы крайне важно для обеспечения прозрачной и безопасной торговли в рамках ЕАЭС.
По результатам переговоров были достигнуты договоренности о проведении выборочного контроля за перемещаемыми товарами.
Кроме того, Россельхознадзор отметил, что в настоящее время контролирует совместно с органами транспортного надзора перемещение грузов, следующих транзитом через территорию Российской Федерации.
Казахстанской стороной было обозначено, что в случаях неподтверждения доставки товаров в адрес грузополучателей в Казахстане, сведения о таких получателях будут оперативно направляться в Россельхознадзор для принятия дальнейших мер реагирования.
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