ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЛАНИРУЕТ СУЗИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ


14:56 22.09.2021

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который, в частности, предусматривает возобновление аукционов по большой приватизации без снижения стартовой цены и сокращение перечня запрещенных к приватизации предприятий.

Как сообщает Укринформ, за принятие за основу законопроекта №5397 о внесении изменений в закон о приватизации государственного и коммунального имущества проголосовали 265 народных избранников.

Документом, среди прочего, предлагается исключить из списка запрещенных к приватизации предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации лиц с инвалидностью, в частности, ортезов, протезов, инвалидных колясок, специальной ортопедической обуви.

Цель - привлечь инвестиции и новые технологии, что поможет таким предприятиям конкурировать с частным бизнесом, который успешно работает на этом рынке.

Авторы законопроекта отмечают, что из девяти предприятий, которые в прошлом году делали изделия повышенной сложности по новейшим технологиям, государственное - только одно. Другие госпредприятия ориентированы преимущественно на простое производство, на предмет изготовления ортопедической обуви и ремонта несложных технических средств реабилитации.

Кроме того, по состоянию на конец 2020 года казенные предприятия, входящие в сферу управления Минсоцполитики, имели кредиторскую задолженность в размере 89,6 млн грн и задолженность по выплате заработной платы на более 10 млн, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также документом предлагается внести изменения, необходимые для возобновления продажи объектов большой приватизации в период карантина. Во избежание риска продажи таких объектов за бесценок проект предусматривает возобновление проведения только аукционов без снижения стартовой цены.

Как сообщалось, в правительстве рассчитывают, что в следующем году Украина получит от малой и большой приватизации 8 млрд грн. Это предусмотрено проектом закона о госбюджете на 2022 год, который накануне представили в парламенте.

К концу нынешнего года Фонд государственного имущества должен обеспечить поступление в бюджет 12 млрд грн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
валюта курс
EUR 2.9341
USD 2.5030
RUB 3.4168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9394 +0.0053
USD 2.5049 +0.0019
RUB 3.4384 +0.0216
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9360
USD 2.5000 2.5030
RUB 3.4280 2.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1750
EUR/RUB 85.4000 85.6500
USD/RUB 72.8000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте