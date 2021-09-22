Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который, в частности, предусматривает возобновление аукционов по большой приватизации без снижения стартовой цены и сокращение перечня запрещенных к приватизации предприятий.

Как сообщает Укринформ, за принятие за основу законопроекта №5397 о внесении изменений в закон о приватизации государственного и коммунального имущества проголосовали 265 народных избранников.

Документом, среди прочего, предлагается исключить из списка запрещенных к приватизации предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации лиц с инвалидностью, в частности, ортезов, протезов, инвалидных колясок, специальной ортопедической обуви.

Цель - привлечь инвестиции и новые технологии, что поможет таким предприятиям конкурировать с частным бизнесом, который успешно работает на этом рынке.

Авторы законопроекта отмечают, что из девяти предприятий, которые в прошлом году делали изделия повышенной сложности по новейшим технологиям, государственное - только одно. Другие госпредприятия ориентированы преимущественно на простое производство, на предмет изготовления ортопедической обуви и ремонта несложных технических средств реабилитации.

Кроме того, по состоянию на конец 2020 года казенные предприятия, входящие в сферу управления Минсоцполитики, имели кредиторскую задолженность в размере 89,6 млн грн и задолженность по выплате заработной платы на более 10 млн, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также документом предлагается внести изменения, необходимые для возобновления продажи объектов большой приватизации в период карантина. Во избежание риска продажи таких объектов за бесценок проект предусматривает возобновление проведения только аукционов без снижения стартовой цены.

Как сообщалось, в правительстве рассчитывают, что в следующем году Украина получит от малой и большой приватизации 8 млрд грн. Это предусмотрено проектом закона о госбюджете на 2022 год, который накануне представили в парламенте.

К концу нынешнего года Фонд государственного имущества должен обеспечить поступление в бюджет 12 млрд грн.