|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЛАНИРУЕТ СУЗИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
14:56 22.09.2021
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который, в частности, предусматривает возобновление аукционов по большой приватизации без снижения стартовой цены и сокращение перечня запрещенных к приватизации предприятий.
Как сообщает Укринформ, за принятие за основу законопроекта №5397 о внесении изменений в закон о приватизации государственного и коммунального имущества проголосовали 265 народных избранников.
Документом, среди прочего, предлагается исключить из списка запрещенных к приватизации предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации лиц с инвалидностью, в частности, ортезов, протезов, инвалидных колясок, специальной ортопедической обуви.
Цель - привлечь инвестиции и новые технологии, что поможет таким предприятиям конкурировать с частным бизнесом, который успешно работает на этом рынке.
Авторы законопроекта отмечают, что из девяти предприятий, которые в прошлом году делали изделия повышенной сложности по новейшим технологиям, государственное - только одно. Другие госпредприятия ориентированы преимущественно на простое производство, на предмет изготовления ортопедической обуви и ремонта несложных технических средств реабилитации.
Кроме того, по состоянию на конец 2020 года казенные предприятия, входящие в сферу управления Минсоцполитики, имели кредиторскую задолженность в размере 89,6 млн грн и задолженность по выплате заработной платы на более 10 млн, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также документом предлагается внести изменения, необходимые для возобновления продажи объектов большой приватизации в период карантина. Во избежание риска продажи таких объектов за бесценок проект предусматривает возобновление проведения только аукционов без снижения стартовой цены.
Как сообщалось, в правительстве рассчитывают, что в следующем году Украина получит от малой и большой приватизации 8 млрд грн. Это предусмотрено проектом закона о госбюджете на 2022 год, который накануне представили в парламенте.
К концу нынешнего года Фонд государственного имущества должен обеспечить поступление в бюджет 12 млрд грн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2021
Курсы в банках
на 22.09.2021
Конвертация в банках
на 22.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте