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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ВВОДИТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА ГРАФИТИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ КНР
11:56 22.09.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов диаметром не более 520 мм из КНР сроком на 5 лет.
Как сообщает ЕЭК, размер пошлины составит 14,04% или 28,20% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.
Решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого 9 апреля 2020 года на основании заявления от имени АО «ЭПМ – Новочеркасский электродный завод», АО «ЭПМ – Новосибирский электродный завод» и ООО «Донкарб Графит», поддержанного АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК установил наличие демпингового импорта товара из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики, что является основанием для применения антидемпинговой меры.
«В ходе рассмотрения вопроса проведены консультации для снятия опасений предприятий Республики Казахстан в части сохранения стоимости и доступности продукции. По итогам работы группа производителей графитированных электродов из ЕАЭС приняла на себя официальные обязательства о бесперебойных гарантированных поставках, а также применении формульного ценообразования исходя из международных котировок», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
По его словам, со стороны производителей сделаны предложения о заключении долгосрочных контрактов, что в итоге позволит не допустить возможного резкого роста цен на внутреннем рынке. Обозначенные подходы включены в решение о применении антидемпинговой пошлины в качестве приложения. Если обязательства не будут выдерживаться, это станет основанием для оперативного пересмотра решения вплоть до отмены меры.
Кроме того, комиссия будет проводить ценовой мониторинг и анализ ситуации на предмет злоупотребления со стороны поставщиков графитированных электродов доминирующим положением.
Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. Оставшийся период необходим для контрактации и перестраивания кооперационных цепочек.
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