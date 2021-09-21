СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЕАБР РАЗМЕСТИЛ ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ НА KASE

10:52 22.09.2021 Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил выпуск трехлетних «зеленых» облигаций в тенге объемом 20 млрд по ставке купона 10.5% годовых и листингом на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, данный выпуск полностью соответствует принципам «зеленых» облигаций. Спрос инвесторов превысил размещаемый объем. Инвесторами выступили локальные казахстанские банки, финансовые компании, инвестиционные компании, а также частные инвесторы. Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.