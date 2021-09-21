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УКРАИНА В 2021 ГОДУ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ КАРТОФЕЛЯ В БЕЛАРУСЬ


12:57 21.09.2021

Беларусь в 2021 году впервые стала импортером картофеля еще во время уборки урожая, сообщает liga.net со ссылкой на аналитическую платформу EastFruit.

Импорт картофеля в 2021 году, да еще и во время уборки, стал возможным благодаря высоким ценам на него.

На этой неделе оптовые цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. В Молдове, например, картофель продавался вдвое дешевле, в Украине – на 6-8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11-13 центов США дешевле, чем в Беларуси.

Кроме того, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель $0,15-0,19 за кг.

Главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объемов его производства в 2021 году. Погодные условия были неблагоприятными, и картофельные поля в Беларуси ощутили негативные последствия засухи, которая привела к снижению урожайности картофеля и его качества.

Наибольшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые 7 месяцев 2021 года была Украина – 15 500 тонн клубнеплодов. Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.
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