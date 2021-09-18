ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАБР ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ДО 4,2% ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА


14:19 20.09.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз роста ВВП государств-участников до 4,2% по итогам 2021 года.

«В базовом сценарии мы прогнозируем рост ВВП государств — участников банка на 4,2% по итогам 2021 года после спада на 2,9% в 2020 года. В 2022 году ожидаем экономический рост в регионе на 2,8%. Рост останется выше потенциальных темпов в связи с пространством для наращивания производства нефти в России и Казахстане, а также благодаря усилению активности в сфере услуг по мере ослабления ограничений и продвижения кампании вакцинации», - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.

По словам главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, экономическая активность в государствах — участниках банка в целом развивается в рамках ожиданий ЕАБР.

Базовый прогноз ЕАБР предполагает постепенное снижение инфляционного давления в регионе. Аналитики Банка считают, что инфляция в государствах — участниках ЕАБР может замедлиться с 7,4% г/г в августе до 6,8% к концу 2021 года. В 2022 году рост потребительских цен в большинстве стран региона прогнозируется вблизи целевых ориентиров. Снижению инфляции будет способствовать стабилизация динамики мировых цен на сырьевые товары, восстановление цепочек поставок, а также постепенное насыщение отложенного спроса.

Денежно-кредитные регуляторы государств — участников банка в текущем году повысили ключевые ставки в условиях роста инфляционного давления. В России ключевая ставка увеличена с начала года на 2,5 п. п. — до 6,75%. Аналитики ЕАБР считают, что текущий цикл повышения ставки может завершиться на уровне 7%. В Казахстане эксперты Банка оценивают денежно-кредитные условия как близкие к нейтральным и ожидают базовую ставку на уровне 9,5–9,75% к концу 2021 года. В 2022 году ставки в России и Казахстане могут постепенно понижаться при прогнозируемом ЕАБР замедлении инфляции.

В макроэкономическом обзоре отмечается сохранение высокой неопределенности прогноза. Ключевым риском остается развитие пандемии. Кампания вакцинации в государства — участниках банка продвигается, однако ее темпы по-прежнему умеренные. Лидерами в регионе являются Казахстан и Россия, где полной вакцинацией охвачено более 31% и 27% населения соответственно. В Беларуси этот показатель составляет около 15%, в Таджикистане — 11%, в Кыргызстане — 8%, в Армении — 4%. Для сравнения: в Китае полностью вакцинировано почти 70% населения, в ЕС — около 60%, в США — более 50%. В базовом сценарии ЕАБР сохранена предпосылка о наращивании темпов вакцинации в регионе операций Банка. Тем не менее риски новых подъемов заболеваемости сохраняются.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2021
валюта курс
EUR 2.9240
USD 2.4826
RUB 3.4226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0024
USD 2.4999 +0.0173
RUB 3.4071 -0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9230 2.9280
USD 2.4950 2.5000
RUB 3.4000 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 20.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 85.9000 86.3000
USD/RUB 73.3700 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте