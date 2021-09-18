Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз роста ВВП государств-участников до 4,2% по итогам 2021 года.

«В базовом сценарии мы прогнозируем рост ВВП государств — участников банка на 4,2% по итогам 2021 года после спада на 2,9% в 2020 года. В 2022 году ожидаем экономический рост в регионе на 2,8%. Рост останется выше потенциальных темпов в связи с пространством для наращивания производства нефти в России и Казахстане, а также благодаря усилению активности в сфере услуг по мере ослабления ограничений и продвижения кампании вакцинации», - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.

По словам главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, экономическая активность в государствах — участниках банка в целом развивается в рамках ожиданий ЕАБР.

Базовый прогноз ЕАБР предполагает постепенное снижение инфляционного давления в регионе. Аналитики Банка считают, что инфляция в государствах — участниках ЕАБР может замедлиться с 7,4% г/г в августе до 6,8% к концу 2021 года. В 2022 году рост потребительских цен в большинстве стран региона прогнозируется вблизи целевых ориентиров. Снижению инфляции будет способствовать стабилизация динамики мировых цен на сырьевые товары, восстановление цепочек поставок, а также постепенное насыщение отложенного спроса.

Денежно-кредитные регуляторы государств — участников банка в текущем году повысили ключевые ставки в условиях роста инфляционного давления. В России ключевая ставка увеличена с начала года на 2,5 п. п. — до 6,75%. Аналитики ЕАБР считают, что текущий цикл повышения ставки может завершиться на уровне 7%. В Казахстане эксперты Банка оценивают денежно-кредитные условия как близкие к нейтральным и ожидают базовую ставку на уровне 9,5–9,75% к концу 2021 года. В 2022 году ставки в России и Казахстане могут постепенно понижаться при прогнозируемом ЕАБР замедлении инфляции.

В макроэкономическом обзоре отмечается сохранение высокой неопределенности прогноза. Ключевым риском остается развитие пандемии. Кампания вакцинации в государства — участниках банка продвигается, однако ее темпы по-прежнему умеренные. Лидерами в регионе являются Казахстан и Россия, где полной вакцинацией охвачено более 31% и 27% населения соответственно. В Беларуси этот показатель составляет около 15%, в Таджикистане — 11%, в Кыргызстане — 8%, в Армении — 4%. Для сравнения: в Китае полностью вакцинировано почти 70% населения, в ЕС — около 60%, в США — более 50%. В базовом сценарии ЕАБР сохранена предпосылка о наращивании темпов вакцинации в регионе операций Банка. Тем не менее риски новых подъемов заболеваемости сохраняются.